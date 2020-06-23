وحسب "رويترز" قال متحدث باسم الشرطة إن الشرطي أصيب بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية قرب بلدة أبو ديس شرقي القدس. ولم يصدر حتى الآن تعليق من مسؤولين فلسطينيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فلسطيني أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه بعد محاولته دهس شرطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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