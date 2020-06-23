وسط أجواء متوترة... هل تندلع مواجهة عسكرية بين لبنان وإسرائيل قريبا

وأضاف في مداخلة عبر راديو سبوتنيك، أن المناورة الإسرائيلية الأخيرة ليست فريدة، فهناك أكثر من خمس مناورات كبرى أجرتها مؤخرا وبالتالي حسب تقديري الشخصي أن هذا إجراء روتيني يقوم به الجيش الإسرائيلي.

© REUTERS / Karamallah Daher

لكن خيار الحرب مطروح على الطاولة، في رأيه، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية والمواجهة بقوانين العقوبات هي الأكثر حضورا في الأشهر المقبلة ويبدو أنها الوحيدة المطروحة على الطاولة بشكل جدي.

وأشار زهران إلى تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي قال إن الحرب إذا قامت فلن تكون انفرادية ولكن ستكون مواجهة شاملة وضمن محور، وهو ما أكده كذلك الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

كان لواء في الجيش الإسرائيلي قد بدأ إجراء تدريبات جديدة تحاكي حربا مع لبنان على الجبهة الشمالية.

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بحسب موقع "عكا للشؤون الاسرائيلية": "تضع كتائب لواء جفعاتي في الجيش الإسرائيلي لمساتها الأخيرة على تدريبات معقدة استعدادا لحرب مقبلة مع لبنان، والتي انطلقت منذ بضعة أشهر".

ونشر "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله" اللبناني، فيديو يظهر مشاهد للصواريخ الدقيقة التابعة له، مع مقاطع صوتية للأمين العام حسن نصرالله يتحدث خلالها عن أن أمر الصواريخ الدقيقة قد أنجز، ويقول حرفياً "أنجز الأمر"

وقال نصر الله في الشريط المصور: "إننا اليوم لسنا فقط قادرين على ضرب تل أبيب كمدينة، وإنما إن شاء الله وبحول الله وقوته، قادرون على ضرب أهداف محددة جدا في تل أبيب وفي أي مكان من فلسطين المحتلة".

وفي نهاية التسجيل المصور، يظهر نص باللغة العبرية والعربية يشير إلى: "مهما فعلت لقطع الطريق فقد انتهى الأمر، وأنجز الأمر".