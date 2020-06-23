وقفة تضامنية في السفارة السورية في بيروت رفضا لقانون قيصر

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وقال السفير السوري في لبنان ​علي عبد الكريم علي، إن "استهداف سوريا هو استهداف للبنان، ولا يستطيع لبنان ولا سوريا ولا مصر ولا ​فلسطين أن ينأى أي منهم عن الآخر، ويدرك ذلك الإسرائيلي والأمريكي".

وأضاف السفير السوري في كلمة له أمام الحضور: "سوريا التي واجهت العدوان الذي لم الذي لم يبق سلاح إلا واستخدم من خلاله، وصمدت سوريا وانتصرت، وهذا الصمود والانتصار أفشل الأمريكي وأرعبه، لذا ذهب لتفعيل الذي يعبر عن الفشل الأمريكي ويعبر عن يأس الأمريكي بعد انتصارها بوقوف حلفائها وأصدقائها، ونرى التخبط الذي يحصل بالداخل الأمريكي عبر خرق حقوق الإنسان، وممارسة الإجرام واللاإنسانية".

واعتبر أن "قانون قيصر هو طلقة يائسة ومن واجبنا أن لا نراها خوفا وذعرا وقلقا، وبما سمعته من الأصدقاء هو تحصين للبنان بمواجهة إفقاره، وما يقوى به لبنان تقوى به سوريا، ولا يمكن لأي دولة الإستغناء عن الآخر، وما عبر فيه الأمين العام لحزب الله" هو خلاص لبنان بالعلاقات مع سوريا ومنها للعراق و​الخليج والشرق، وإمكانية تحويل الحصار إلى فرصة لسوريا ولبنان و​العراق ومصر و​اليمن وفلسطين، وهو قابل للتحقيق، وأرى أنه بقدرة سوريا على قراءة المشهد، أرى أن ما يجريه الأسد بمحاكمة من يلعب بسعر صرف الليرة، هو مؤشر على تداعي القانون وتلاشيه".

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وشدد السفير السوري على أن "سوريا قوية بحلفائها وأصدقائها والرأي العام العالمي، سوريا أكثر ثباتا ويقينا أنها قوية بجيشها وشعبها وأصدقائها وحلفائها، ولا تجاملوا من لا زالت الغشاوة تغطي عيونهم، أمريكا ليست قدرا، سوريا ولبنان قادران على تحويل ​قانون قيصر إلى فرصة اقتصادية واجتماعية والنصر قادم".

من جهته قال منسق عام "جبهة العمل الإسلامي" في لبنان الشيخ زهير الجعيد، إن "المؤامرة على سوريا ولبنان لم تبدأ الآن بهذا القانون، بل نحن نعيش في ظل مؤامرات أمريكية وصهيونية متلاحقة".

أضاف "صحيح أننا نحن أمة عربية وإسلامية ولكن اليوم لم يعد يسعنا القول، إننا محور الأحرار والشرفاء والأعزاء في وجه محور الأشرار". لافتاً إلى أن "محور المقاومة سينتصر وسيسقط قيصر وكما وعدنا في لقاءاتنا السابقة ومن السفارة السورية في لبنان بالانتصار على الإرهاب وانتصرنا، وكذلك نعد بالانتصار على قانون قيصر".