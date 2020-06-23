الدفاع الجزائرية: رئيس هيئة الأركان العامة سيحضر العرض العسكري في موسكو

وستستضيف العاصمة الروسية موسكو في 24 يونيو احتفالات مخصصة للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وسيكون الحدث المركزي هو العرض العسكري. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن "القائم بأعمال رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الشعبي سعيد شنغريك بدأ زيارة لموسكو يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لحضور الأحداث الرسمية المكرسة للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى". وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية المتبادلة للجزائر وروسيا، وتؤكد العلاقات الودية بين البلدين. كما سيحضر العرض العسكري رئيس بيلاروسيا وأوزبكستان والبوسنة والهرسك وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وصربيا وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

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