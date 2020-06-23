بيان من بريطانيا حول هجمات "أنصار الله" الصاروخية على السعودية

وقال راب، في بيان نقلته وسائل إعلام بريطانية، "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".
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وأعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أمس الاثنين، تنفيذ عملية "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض، التي وصفها بالعملية الهجومية الأكبر على السعودية.
وقال المتحدث إن عملية توازن الردع الرابعة "دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران".
وتابع سريع "عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة "قدس" و"ذوالفقار" وطائرات سلاح الجو المسير".
وأكد أن القوات المسلحة ستنفذ مزيدا من العمليات ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان عن اليمن.
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