سوريا.. "رأس العين" تخرّج دفعة من مدرّسي القرآن

رأس العين/ الخليج 365

تخرّجت دفعة من مدرّسي القرآن الكريم السوريين، في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن مناطق عملية "نبع السلام"، من معهد تابع لهيئة الإغاثة التركية (İHH).

وأقيمت مراسم تخرّج الثلاثاء، لـ 132 مدرساً، بينهم 100 امرأة، في "مدرسة الجزيرة"، حيث تم تقديم الشهادات وهدايا للمتخرجين.

وشارك في المراسم والي شانلي أورفة التركية، عبد الله أران، ونوابه، ومسؤولين لدى "الإغاثة التركية" والمجلس المحلي في رأس العين.

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وانطلق معهد إعداد مدرسي القرآن الكريم، قبل 4 أشهر، في مدرستي "صلاح الدين الأيوبي" و"الجزيرة"، بدعم من "الإغاثة التركية".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر المذكور، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 منه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.