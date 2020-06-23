تجمّع حقوقي فلسطيني يبارك لـ"تركيا" ترؤسها "الجمعية العامة"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قال تجمّع حقوقي فلسطيني، الثلاثاء، إن فوز تركيا، برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ75، هو بمثابة "فرصة حقيقية لدعم وإرساء قواعد العدالة الدولية".

جاء ذلك في بيان صدر عن تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في قطاع غزة، (يضم 6 مؤسسات حقوقية غير حكومية)، ووصل "الخليج 365" نسخة منه.

وأضاف التجمّع "نتطلّع إلى الجهود التركية في إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والوقوف بحزْم تجاه انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب التجمّع "الرئيس المنتخب، للجمعية العامة، بالوقوف بحزم إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي".

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وقال إن "تركيا قادرة على إحداث فارق في التعاطي الأممي مع القضية الفلسطينية، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقوانين والقرارات الدولية".

وأرسل التجمّع، صباح الثلاثاء، برقية تهنئة لكل من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والدبلوماسي التركي فولكان بوزكير، الفائز في انتخابات رئاسة الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والأربعاء، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزكير، رئيسا للدورة الـ 75.

ومن المنتظر أن يستلم بوزكير المنصب من رئيس الدورة الحالية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، لفترة تستمر حتى الشهر نفسه من العام 2021.

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