الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني شرق القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها أطلقوا النار، الثلاثاء، على فلسطيني، قرب بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن فلسطينيا "حاول على ما يبدو، دهس عناصر من الشرطة في حاجز (الكونتينر) قرب أبو ديس".

وأضافت "تم اطلاق النار على السيارة، والسائق في حالة صحية خطيرة".

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث لم يسفر عن إصابة "أي إسرائيلي".

ولم تتوفر روايات شهود عيان فلسطينيين عن الحادث.

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