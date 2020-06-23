الخطوط الجوية اللبنانية تستأنف تسيير رحلاتها

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365



أعلنت الخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط)، الثلاثاء، إعادة فتح "مطار رفيق الحريري الدولي" والحدود الجوية أمام اللبنانيين والعرب والأجانب، بدءا من 1 يوليو/ تموز المقبل.



وقالت "طيران الشرق الأوسط" في بيان، إن الشركة ستقوم بإعادة تسيير رحلاتها التجارية وزيادتها تدريجيا، مع اتخاذ التدابير الوقائية كافة، لضمان سلامة المسافرين.



ولفتت إلى أنه "يسمح بالدخول إلى لبنان وفق الشروط المعتمدة من قبل الأمن العام اللبناني، قبل إقفال المطار للرعايا اللبنانيين والعرب والأجانب، والفلسطينيين الحاملين وثيقة سفر لاجىء، صادرة عن سلطات لبنان، إضافة إلى العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) برفقة الكفيل".



ويستثنى من القرار، الرعايا السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا الراغبون بالعبور برا إلى سوريا، ولا يستوفون شروط الدخول إلى لبنان بسبب إقفال الحدود البرية، إلا في حال حيازتهم موافقة من السلطات السورية تسمح لهم بالعبور إلى أراضيها.



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وذكرت أن المسافرين القادمين إلى لبنان من بلدان يؤمن فيها الفحص الخاص بالكشف عن ""كورونا، عليهم الخضوع للفحص في المختبرات المرخصة من السلطات المحلية، وذلك قبل 96 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة.



وسيمنع المسافر الذي تظهر نتيجته إيجابية من الصعود إلى الطائرة، عند إبراز الفحص لدى موظف المطار المسافر من خلاله.



ولدى وصول المسافرين إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يجري لهم كافة فحص PCR آخر، على نفقة شركة الطيران، وتبلغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 24 ساعة".



كانت السلطات اللبنانية، قررت في مارس/ آذار الماضي، إغلاق جميع المرافئ البحرية والبرية والجوية، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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