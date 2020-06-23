ناشطة مصرية تقول إن شقيقتها "تعرضت للاختطاف"

الخليج 365

قالت ناشطة سياسية مصرية بارزة، الثلاثاء، إن شقيقتها الصغرى تعرضت للاختطاف أثناء محاولة تقديم بلاغ للنائب العام بتعرضهن للاعتداء.

جاء ذلك في تغريدة للناشطة منى سيف، شقيقة الناشط السياسي الموقوف علاء عبدالفتاح، عبر حسابها على "فيسبوك".

وقالت منى: "سناء (شقيقتها الصغرى) اتخطفت من ميكروباص (سيارة أجرة) قدام (أمام) مكتب النائب العام" وسط القاهرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت منى سيف عبر حسابها على فيسبوك، إنها تنتظر أمام مكتب النائب العام المصري (حمادة الصاوي) لتقديم بلاغا في الاعتداء عليها ووالدتها وشقيقتها أمام سجن طرة، جنوبي القاهرة.

وأوضحت: "لجأنا للنائب العام وإدارة حقوق الإنسان بمكتبه عدة مرات قبل كدة منذ بداية منع التواصل مع علاء (شقيقها الموقوف) وحرمانه من أبسط حقوقه".

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وتابعت: "الحقيقة هي أن على مدار شهور النائب العام ما فتحش (لم يفتح) تحقيق جاد في أي من شكوانا وبلاغاتنا، فاستمرت الداخلية في تصعيد انتهاكاتها تجاهنا والتنكيل بعلاء".

وقبل يومين، أعلنت منى سيف تعرضها وشقيقتها سناء والدتهما ليلى سويف إلى اعتداء والسرقة على يد نساء مجهولات أمام سجن طرة، أثناء محاولتهن طلب استلام خطاب من شقيقها علاء داخل محبسه.

ولم تعقب السلطات المصرية على تلك الاتهامات حتى الساعة 13:00 ت.غ، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون ومبادىء حقوق الإنسان، لا سيما مع المحتجزين داخل السجون.

وفي مارس/آذار 2019، أطلقت السلطات سراح علاء عبدالفتاح عقب قضائه 5 سنوات في السجن على خلفية قضية تظاهر تعود لعام 2013، قبل أن تعاود توقيفه مجددا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وينتمي عبد الفتاح لعائلة معروفة بنشاطها الأكاديمي والسياسي والحقوقي البارز بالبلاد؛ فوالده الراحل سيف الإسلام أحد أبرز الحقوقيين السابقين بمصر، ووالدته الأكاديمية اليسارية ليلى سويف، وشقيقتاه منى وسناء من أبرز الناشطات بالبلاد.

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