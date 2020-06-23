روسيا: لا خيار غير وقف إطلاق النار في ليبيا

موسكو/ الاناضول

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد خيار آخر غير وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه مع نظيريه الصيني وانغ يي و الهندي سوبرامانيام جايشانكار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأضاف أن الوضع الميداني في ليبيا يتغير باستمرار خلال السنوات الأخيرة بين الأطراف، مضيفا "لا أرى أي خيارات أخرى غير خيار وقف إطلاق النار في ليبيا على الفور".

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وأشار أنه يمكن حل جميع القضايا الأخرى بناء على أسس مؤتمر برلين، مؤكدا أن الحل سيتحقق بقرار من الشعب الليبي.

ولفت أن القوى الأجنبية ينبغي لها أن تساعد في خلق ظروف مواتية لإجراء حوار خاص بين جميع الأطراف في ليبيا.

وذكر أنه اتصل بكل من نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والمصري سامح شكري، وأنهما أعربا عن رفضهما للحل العسكري ووجوب جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يقبله الجميع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.