مصر.. دور العبادة تعاود فتح أبوابها السبت

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، إعادة فتح دور العبادة للصلاة، السبت، بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر، في إطار تخفيف التدابير الوقائية لمكافحة "كورونا".

جاء ذلك في مؤتمر لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالقاهرة، بثه التلفزيون الرسمي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال مدبولي إن مجلس الوزراء قرر "فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 27 يونيو (حزيران) الجاري".

وأضاف أن المجلس قرر أيضا "السماح بفتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية والمسارح ودور السينما بطاقة استيعابية 25 بالمئة اعتبارا من السبت".

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"كما تقرر إعادة فتح الفنادق بنسبة إشغال 50 بالمئة، مع استمرار تعليق عمل قاعات المناسبات في دور العبادة، واستمرار إغلاق الحدائق والشواطئ لفترة مؤقتة (لم يحددها)"، وفق الوزير.

ولم يحدد مجلس الوزراء القرار بشأن حظر التجوال الليلي؛ الذي تفرضه البلاد من الساعة 8 مساء (18:00 ت.غ) وحتى الساعة 4 فجرا (2:00 ت.غ).

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، فرضت مصر حزمة إجراءات احترازية، أبرزها تعليق حركة الطيران وإغلاق دور العبادة وحظر التجوال، للحد من تفشي كورونا.

وحتى مساء الإثنين، سجلت مصر إجمالا 56 ألفا و809 إصابة بكورونا؛ منها 2278 وفاة، و15 ألفا و133 حالة تعافٍ.

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