قائد الأركان الجزائري يبدأ زيارة إلى موسكو الثلاثاء

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

يشرع قائد الأركان الجزائري بالإنابة اللواء سعيد شنقريحة، الثلاثاء، في زيارة إلى روسيا يبحث خلالها "المسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأضافت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "بدعوة من وزيرالدفاع الروسي سيرغي شويغو، يشرع اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من اليوم، في زيارة إلى موسكو، لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر في روسيا".

وأوضح أن هذه الزيارة التي تدوم لغاية 25 من الشهر الجاري "تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، وستكون الفرصة سانحة للطرفين من أجل تباحث المسائل ذات الاهتمام المشترك".

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وتعد الجزائر الزبون الأول للسلاح الروسي في القارة الإفريقية، وفق تقارير إعلامية من البلدين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام بأن الجزائر، أقدمت خلال 2019، على شراء أسلحة بقيمة 10.3 مليارات دولار، أغلبها من روسيا، وهو أعلى رقم إنفاق على التسلح بين دول شمال إفريقيا.

كما تتزامن زيارة قائد الأركان الجزائري إلى روسيا مع تصاعد الأزمة في الجارة الشرقية ليبيا، التي تعد موسكو رقما مهما فيها بعد تقارير عن دعمها العسكري الصريح للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في وقت تقوم الجزائر بوساطة بين فرقاء الازمة بحثا عن مخرج سياسي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.