شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الحياة لطبيعتها.. نصائح مهمة من «متحدث الصحة» للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي: إن هناك عادات مهمة لابد من الالتزام بها لكي نعود بحذر،ومنها الوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج، وتغطية الأنف، وإحضار الادوات الشخصية.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، أنه يُفضل عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك الركوب في المقعد الخلفي.

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وتابع متحدث الصحة: “احجز التذاكر إلكترونيًا عند رغبتك في السفر، وننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه”.

وأكد أنتطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.