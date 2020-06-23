أبل تدعم سفاري بسرعة مضاعفة وميزة متطورة للترجمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد أن كشفت شركة أبل Apple النقاب عن نظام تشغيل سطح المكتب الخاص بها macOS Big Sur حصل متصفح الإنترنت سفاري Safari الخاص بالشركة الأمريكية بدوره على العديد من التحديثات الجديدة المميزة.



وبحسب موقع theverge.com فإن متصفح سفاري Safari سيمتلك تحديثات مميزة مثل القدرة على تحميل مواقع الويب بشكل أسرع بنسبة 50% أسرع من متصفح جوجل كروم Google Chrome.

وسيتمكن مستخدم متصفح سفاري Safari من الحصول على معاينة شاملة لصفحات الويب فقط عبر تمرير مؤشر الماوس فوق علامة تبويب، بالإضافة إلى ميزة إغلاق جميع علامات التبويب إلى اليمين بواسطة النقر بزر الماوس الأيمن على علامة التبويب والضغظ على اختيار "إغلاق".

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وأوضحت أبل أن النسخة الجديدة من متصفح سفاري Safari ستحتوي على صفحة بدء قابلة للتخصيص سيتمكن خلالها المستخدم من تعيين صورة الخلفية وتحديد والتحكم فيما يتم عرضه.

وبالطبع تعد خاصية الترجمة المتطورة من أبل apple من أهم مميزات متصفح سفاري Safari الجديد حيث سيحصل المستخدم على ميزة الترجمة الفورية لصفحات الويب بـ7 لغات مختلفة، وفقا للعين.

وأعلنت أبل Apple أن سفاري Safari سيتمتع بمتجر ملحقات إضافي داخل أبل ستور App Store وعلى عكس جميع المنافسين يمكن لمستخدم متصفح أبل apple استيراد الحصول على السجل والإشارات المرجعية وكلمات المرور من متصفح كروم Chrome أيضًا.

وفيما يتعلق بالأمان والخصوصية سيمنح متصفح سفاري Safari المستخدم تقريرا للخصوصية يحتوي على المواقع التي حظرها المتصفح على مدار الـ30 يومًا الماضية بالإضافة إلى أداة لمراقبة كلمة المرور التي يساعد من خلالها Safari في الترقية لتأمين كلمات المرور إذا اكتشف أي محاولة للحصول عليها من أطراف أخرى.