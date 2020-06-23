رؤساء مصارف يؤكدون دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة

أكد عدد من رؤساء المصارف الوطنية، حرص مؤسساتهم على تعزيز الطاقات الإماراتية الشابة وتطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم له للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بما يتوافق مع توجهات حكومة الإمارات في دعم وتمكين الشباب والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي بقطاعاته المتنوعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الافتراضية التي نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وشركة دبي للاستشارات مؤخراً، بعنوان «نظرة عامة حول التحديات والفرص نتيجة فيروس كوفيد19»، والتي ناقشت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في ظل الأزمة الراهنة.

المجلس الوطني الاتحادي

أكد حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية هذه الجلسات الحوارية لمساهمتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والدعم المستمر لقطاعات الأعمال من خلال التعرف عن قرب إلى احتياجات شباب الوطن، والوقوف على التحديات المختلفة المرتبطة بممارسة الأعمال، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، للتمكن من التوصل لأفضل الحلول والنتائج التي تعزز بيئة العمل في الدولة، مشدداً على ضرورة توفير الحوافز المناسبة والدعم الاستراتيجي للشركات الوطنية الناشئة ضمن استراتيجية واضحة، والعمل على تنسيق جهود الجهات الفاعلة وعلى رأسها المصارف الوطنية، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، منوهاً بأهمية المبادرات التحفيزية التي تبنتها دولة الإمارات، لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشارقة الإسلامي

Advertisements

من جانبه أشار محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة عالمياً في إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لإدراكها المبكر لأهمية الدور المحوري للشركات الناشئة في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الدعم الحكومي، سيساعدها على العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، بمجرد انحسار جائحة كوفيد 19، وسيسهم في حماية البيئة الابتكارية وقطاع ريادة الأعمال من الأضرار الدائمة.

ولفت عبد الله، إلى أن مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي اعتمد حزمة من التسهيلات لدعم عملائه في وجه التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تضمنت تأجيل جميع أنواع القروض والتسهيلات إلى 6 أشهر، وتفعيل جميع قنوات الصيرفة الرقمية وتخفيض رسوم وأرباح المعاملات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تخفيض الدفعة المقدمة للمتعامل المواطن لشراء مسكن إلى 15% وغير المواطن إلى 20%.

الإمارات الإسلامي

من جهته قال سهيل بن طراف المنصوري: نبذل في بنك الإمارات الإسلامي قصارى جهدنا في بناء بيئة أعمال مواتية تتيح لرواد الأعمال من المواطنين تحقيق طموحاتهم وخوض مسيرة مكللة بالنجاح، وتأكيداً على مكانة البنك كوجهة مفضلة لرواد الأعمال المواطنين في الإمارات الراغبين بالحصول على منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو أعمالهم، حيث يوفر «الإمارات الإسلامي» حلولاً تلبي الاحتياجات المصرفية لأكثر من 46 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة.

وأكد مهدي كيلاني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي، أن المصرف يعطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك أنشأ إدارة خاصة بالخدمات المصرفية للأعمال، تسعى إلى زيادة حصتها في قطاع تمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة وفق منهج منضبط وموجه لقطاعات اقتصادية محددة.

بنك رأس الخيمة

وأشار عماد أحمد، رئيس تمويل المشاريع الوطنية والتمويل العقاري للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني إلى أن استراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تقديم مجموعة منتجات من القروض، والتي تشمل تمويل رأس المال العامل، والقروض التجارية، والتمويل العقاري، والتمويل المدعوم بالأصول.

بدوره أشار سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إلى الدور الذي اضطلعت به جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، فور بدء تداعيات فيروس كورونا، من خلال التواصل مع أعضاء الجمعية من الشركات المتضررة لرصد التحديات التي تواجههم ونسبة الضرر الذي لحق بهم عن طريق إطلاق استبيان لدراسة الوضع بكل جوانبه، فضلاً عن التواصل مع البنوك والجهات الممولة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد برامج ممنهجة تخفف من آثار جائحة كورونا في قطاع الأعمال.

وأوضح وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، أن هذه الجلسة تستهدف الخروج بمبادرات وبرامج تؤمن الدعم الكافي للشركات الوطنية، فضلاً عن دراسة المقترحات التي يمكن أن تساعد على تقليل الضرر الناتج عن جائحة «كورونا» المستجد.