شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزير خارجية المالديف يبحثان تطورات وباء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع عبدالله شاهد، وزير خارجية المالديف، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية المالديف، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، منها الاقتصادية، والسياحية.

وتناول الاتصال المرئي تطورات جائحة

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال المرئي - على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، والمالديف، والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

كما أكد سموه الحرص على دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة تداعيات الجائحة، ومساندة الدول الصديقة والشقيقة في هذه الظروف.

من جانبه، أشاد عبدالله شاهد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاحتواء تداعيات الجائحة، والتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها في هذا الصدد.

وثمّن دعم دولة الإمارات لبلاده في مواجهة جائحة «كورونا»، ما يجسد حرصها على تعزيز التعاون الدولي خلال الأزمة الحالية التي تؤثر في مختلف دول العالم.

حضر الاتصال المرئي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية المالديف، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع عبدالله شاهد، وزير خارجية المالديف، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية المالديف، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، منها الاقتصادية، والسياحية.وتناول الاتصال المرئي تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته، وتبادل سموه، ووزير خارجية المالديف، التعازي في ضحايا «كوفيد - 19»، وأكدا أهمية التعاون الدولي، وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال المرئي - على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، والمالديف، والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.كما أكد سموه الحرص على دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة تداعيات الجائحة، ومساندة الدول الصديقة والشقيقة في هذه الظروف.من جانبه، أشاد عبدالله شاهد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاحتواء تداعيات الجائحة، والتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها في هذا الصدد.وثمّن دعم دولة الإمارات لبلاده في مواجهة جائحة «كورونا»، ما يجسد حرصها على تعزيز التعاون الدولي خلال الأزمة الحالية التي تؤثر في مختلف دول العالم.حضر الاتصال المرئي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية المالديف، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.

(وام)

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