وكان سلطان عمان قد وجه بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. ​وتعد سلطنة عمان منتجا صغيرا نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج. وبحسب تقارير رسمية، تضررت عُمان بشدة بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

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كانت هذه تفاصيل خبر لدعم المتضررين من كورونا... سلطان عمان يأمر بتقديم قروض بلا فائدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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