رئيس الوزراء المصري: لا نستطيع فعل شيء مع زيادة أعداد الإصابات بكورونا

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي :"كل همنا ألا تخرج الأمور عن السيطرة. لا نستطيع فعل شئ مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا. هذه هي طبيعة أي وباء".
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وكان مصطفى مدبولي قد أعلن، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران.
وأضاف مدبولي أن وسائل النقل الجماعي ستعمل حتى منتصف الليل وتعود للعمل مرة أخرى فى الرابعة صباحا، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.
وكشف مدبولي أن الحكومة تدرك جيدا أن هناك فترة ستزداد فيها نسب الإصابة والوفيات بفيروس كورونا.
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