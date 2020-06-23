اتفاقية كبرى تربط ميناءي "جبل علي" في الإمارات و"السخنة" في مصر

موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، يعتبر هذا الربط أول خط ملاحي مباشر يربط بين أهم الموانئ في قارتي آسيا وأفريقيا لخدمة نقل الحاويات على ساحل البحر الأحمر.

وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من إطلاق هذا الخط، إلى تعزيز دور ميناء جدة الإسلامي في الربط المباشر بين موانئ الشرق والغرب بحكم موقعه الاستراتيجي بين قارات العالم الثلاث، للمساهمة في تيسير سلاسل الإمداد العالمي، بما يُسهم في زيادة كميات المسافة، وكسب الحصة السوقية الأكبر من السفن العابرة على ساحل البحر الأحمر.

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ويوفر الخط الملاحي الجديد، تسيير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي لنقل الحاويات بين مينائي جبل علي على الخليج والعين السخنة على البحر الأحمر، بواسطة ميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى زيادة حجم الشحنات بين الميناء ووجهات البحر الأحمر الرئيسية.

ويعد هذا الخط الملاحي المباشر امتدادا لعقد الإسناد الجديد التي أبرمته الهيئة العامة للموانئ السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع مجموعة "موانئ دبي العالمية"، لتطوير وتشغيل محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي.

وبموجب ذلك يتم جذب استثمارات ضخمة لتحسين وتحديث المحطة الجنوبية، بالإضافة إلى إيجاد فرص تجارية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما سيُسهم في وصول الطاقة الاستيعابية للميناء السعودي إلى 3 ملايين حاوية نمطية.