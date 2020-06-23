مصر: لن نسمح بوقوع ليبيا تحت سيطرة الميليشات الإرهابية

وتابع شكري: "حذرنا مرارا من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا". وأضاف في تصريحات نقلتها قناة العربية: "أنه لن يتم السماح بوقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة المليشيات الإرهابية". مشيرا إلى أن "نقل المرتزقة والإرهابيين يزعزع استقرار ليبيا". وخلال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ اليوم الثلاثاء، بشأن ليبيا قال قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية "تهدف إلى وقف القتال وخفض التصعيد العسكري في ليبيا". وأدان أبو الغيط خلال الاجتماع "كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا". Advertisements ونقلت بوابة الأهرام المصرية قول أبو الغيط:"لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، مؤكدا الرفض المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي". وتابع الأمين العام :"نرفض أي مخططات لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي". وتقدمت مصر، الجمعة الماضية، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو.

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