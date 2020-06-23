المعلم: ليبيا ضحية الأطماع التركية ومستعدون لتقديم الدعم لمصر في حماية أمنها

القاهرة - سبوتنيك. وقال المعلم في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "ليبيا اليوم ضحية التدخلات والأطماع الخارجية والتي يأتي في مقدمتها العدوان التركي الطامع لثرواتها".

وأضاف: "ندعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والمؤسسات في شرق ليبيا"، مضيفًا : "سوريا مستعدة لتقديم الدعم لمصر في حماية أمنها القومي بغض النظر عن موقف القاهرة من قضايانا".

وكان الرئيس المصري قد أعلن السبت الماضي، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، مطالبا جيش مصر بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد.

Advertisements

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكريا من قبل تركيا، لشن هجوم على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم من طرف مصر.

وكان "الجيش الوطني الليبي" خلال الأسابيع الأخيرة، قد تراجع وتخلى عن مواقع عسكرية مهمة في منطقة العاصمة طرابلس، كانت تحت سيطرته عقب معارك مع قوات حكومة الوفاق.

ووسط دعوات دولية متزايدة إلى الهدنة في البلاد، قالت حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، إنها مستعدة لمفاوضات حول وقف إطلاق النار مع قوات حفتر لكن فقط بعد استعادة السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة الجوية.