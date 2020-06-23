"حماس" تدعو إلى "ثورة شعبية" ضد مخطط الضم الإسرائيلي

وقالت الحركة في بيان صحفي، نشرته على موقعها على الإنترنت: "عدونا أوهن من بيت العنكبوت إن تحركنا صفًا واحدًا لمقاومته وطرده عن أرضنا ومقدساتنا".

© REUTERS / Jordanian Royal Palace

وتابعت: "إن العدو الصهيوني وخلفه الإدارة الأمريكية، وبعض العرب المتآمرين، يستعدوا ليعلنوا مؤامرة جديدة من المؤامرات ضد فلسطين، مؤامرة ضم الأراضي، لتصبح به الضفة الغربية والأغوار أرضًا يهودية صهيونية لا حق ولا وجود لأي فلسطيني بها".

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وأكدت الحركة "أن هذه المؤامرة استكمال لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948م، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة".

واعتبرت الحركة أن المشاركة الفاعلة والقوية في الأنشطة والفعاليات كافة ضد قرار الضم "واجب ديني وأخلاقي ووطني".

واختتمت بيانها بأن "الثورة الشعبية العارمة، والتحركات الجماهيرية الشاملة والعامة، وتفعيل كل أدوات المقاومة كفيلة برد العدوان الإسرائيلي وإيقاف العالم الظالم المتآمر عند حده".