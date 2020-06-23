شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" ترحب بالاستجابة لطلب وقف إطلاق النار فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، عن ترحيبها بإعلان كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى، الاستجابة لطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى وقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد، وعقد اجتماع بالسعودية للمضى قُدماً فى التنفيذ العاجل لاتفاق الرياض. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الأمل فى أن تعمل جميع الأطراف على إعلاء المصلحة الوطنية العليا لليمن بالالتزام باتفاق الرياض بما يكفل حقن الدماء وتوحيد صفوف الشعب اليمني والإسهام الفاعل في استعادة الأمن ومؤسسات الدولة وإنجاح الجهود السياسية المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدّد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب اليمني ودعمها لجهود السلام في اليمن.

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