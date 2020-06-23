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جماعة إرهابية تحتجز رجلا بريطانيا فى شمال غرب سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا احتجزت بريطانيا يعمل لحساب جماعة الإغاثة مساء يوم الاثنين.

وهيئة تحرير الشام من الجماعات الإرهابية التي تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة ميليشيات في حربها مع دمشق. وقد تم إدراج الهيئة، التي كان اسمها من قبل جبهة النصرة، ضمن الجماعات الإرهابية في قوائم الولايات المتحدة وتركيا وغيرهما.

وقال ناشطون في المنطقة إنه تم احتجاز توقير شريف الذي يعمل مع جماعة لايف أبديتس في بلدة أطمة الواقعة في شمال محافظة إدلب قرب الحدود التركية.

 

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