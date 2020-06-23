شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية الصادرات»: تطبيق «المعاملة بالمثل» على واردات بعض الدول بدءاً من يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة تنمية الصادرات تنبيهاً مهماً بشأن بدء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات عدد من الدول التي تفرض إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة إليها.

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وأوضحت الهيئة، أن المملكة ستبدأ تطبيق هذا المبدأ بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، مؤكدة أن القرار يأتي حفاظًا على مصالح المملكة، وتعزيزًا للتبادل التجاري، وتمكينًا للقطاع الخاص للنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد ما لاحظته بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن بعض الدول تطبق عدداً من الاشتراطات والإجراءات التي لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية، وكذلك تضعف من فرص القطاع الخاص السعودي للنفاذ إلى تلك الأسواق.

يذكر أن خدمة حل تحديات التصدير، التي تقدمها الصادرات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، رصدت عوائق متعلقة بفرض بعض الدول إجراءات وقيودًا على صادرات المملكة.