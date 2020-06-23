شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ينصح باتباع هذا الإجراء لتقليل الإصابة بـ«كورونا» لدى كبار السن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أنه ليس هناك خوف من العودة للحياة الطبيعية، وإنما الخوف من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية” أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تظهر نتائجه بعد أسبوع أو 10 أيام، لذا من الضروري عدم التهاون بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية.

وأشار “باهبري” إلى أهمية التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أن هناك دراسات كثيرة أثبتت أهمية وفعالية التباعد الجسدي بشكل كبير، وترك مسافة مترين عند التواصل والجلوس مع كبار السن، حتى لا يتم تسجيل زيادة في الحالات الحرجة.

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