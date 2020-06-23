شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري ينصح باتباع هذا الإجراء لتقليل الإصابة بـ«كورونا» لدى كبار السن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أنه ليس هناك خوف من العودة للحياة الطبيعية، وإنما الخوف من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية” أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تظهر نتائجه بعد أسبوع أو 10 أيام، لذا من الضروري عدم التهاون بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية.
وأشار “باهبري” إلى أهمية التباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أن هناك دراسات كثيرة أثبتت أهمية وفعالية التباعد الجسدي بشكل كبير، وترك مسافة مترين عند التواصل والجلوس مع كبار السن، حتى لا يتم تسجيل زيادة في الحالات الحرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري ينصح باتباع هذا الإجراء لتقليل الإصابة بـ«كورونا» لدى كبار السن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.