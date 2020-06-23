مجموعة دانوب تطرح جهاز ميلانو المحمول لتعقيم كافة الأسطح خلال جائحة كوفيد-19

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجهاز الجديد المريح يُعتبر الوسيلة الأمثل لتعقيم المنازل والمكاتب والمساحات التجارية ومجمعات السكن العمالية خلال فترة الجائحة بتكلفة معقولة

كشفت ميلانو، العلامة التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمختصة في الأدوات الصحية والكهربائية وأجهزة تنقية المياه وتجهيزات الأثاث والسيراميك والبلاط والمملوكة من قبل مجموعة دانوب، عن مشاركتها في دعم جهود مكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال إطلاق جهاز تعقيم جديد. ويمكن استخدام الجهاز المحمول الجديد من قبل الجمهور العام بسهولة لتعقيم المنازل والمكاتب والمساحات التجارية ومجمعات السكن العمالية وغيرها. وطرحت الشركة الجهاز خفيف الوزن وسهل الاستخدام بسعر رمزي خاص يبلغ 1499 درهم إماراتي فقط. ويأتي الجهاز مزوداً بعشرين قرصاً من أقراص بيوتاب المصنوعة في الولايات المتحدة، والحاصلة على اعتماد وكالة حماية البيئة الأمريكية وبلدية دبي، لاستخدامها مباشرة عند الشراء. علماً أنّه يُمكن شراء المزيد من هذه الأقراص لاحقاً وبسعر معقول للغاية عند نفاذ الدفعة الأولى منها.

وتُشير الشركة إلى قدرة الجهاز المزود بأقراص بيوتاب على القضاء على 99.90% من الفيروس خلال دقيقة واحدة بعد رشّه في المكان المستهدف. كما اتجهت العديد من المؤسسات حول العالم إلى اعتماده كوسيلة رئيسية لتعقيم مقراتها بشكل متكرر وبأقل التكاليف الممكنة، مما منحها فرصة للتوفير والاعتماد على الذات. وتوضح مصادر الشركة بأنّ مفعول عملية التعقيم بواسطة الجهاز يدوم لحوالي 10-12 يوماً في الأماكن السكنية وسبعة أيام في المساحات التجارية.

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وفي سياق تعليقه على خطوات عملية التعقيم، قال السيد فينكات، مدير وحدة تطوير الأعمال لدى مجموعة دانوب: "لمسنا ردود فعل إيجابية للغاية عند طرح جهاز ميلانو للتعقيم بهدف منح الناس فرصة أكبر للحصول على منتج يُمكن استخدامه للقضاء على الفيروس خلال دقيقة واحدة، مما يُغني عن الحاجة للاستعانة بأي متخصصين. ويتوفر الجهاز اليوم في كافة صالات عرض دانوب وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.danubehome.com.

ويُمكن للجميع بلا استثناء استخدام جهاز ميلانو المحمول للتعقيم بكل أمان، ولا تُشكل طبيعته الطبية الحيوية أي خطر على البشر والحيوانات الأليفة في حال تم الالتزام بالمبادئ التوجيهية المرفقة به".

وحظي إطلاق هذا المنتج بالكثير من الإشادة لكونه وسيلة مميزة للحفاظ على نظافة المساحات الخاصة وضمان خلوها من التلوث خلال فترة الجائحة وفي المرحلة اللاحقة حيث سيعتبر التعقيم منهجية دائمة للقضاء على أنواع متعددة من البكتيريا والفيروسات والكائنات الدقيقة للحفاظ على سلامة وأمان المساحات التي نعيش فيها. مما يعكس أهمية امتلاك أحد هذه الأجهزة!

يعمل الناس على اعتماد أساليب مختلفة لوقاية أنفسهم من الفيروس؛ وتبدأ الرحلة باتباع الإرشادات الصارمة التي توصي بها السلطات الصحية في الدولة، بما فيها التباعد الاجتماعي، واستخدام المعقمات والتعاقد مع وكالات خدمات التعقيم مقابل مبالغ مادية محددة للحصول على خدماتها. ونتيجة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تسارعت الجهود لابتكار أساليب جديدة واستحداث طرق مختلفة للاكتفاء الذاتي. وقد حظي التوجه الجديد القائم على تنفيذ الناس لعمليات التعقيم بأنفسهم بواسطة الأجهزة المحمولة بقدر كبير من الرواج والشعبية.

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لمحة حول مجموعة دانوب:

تأسست مجموعة دانوب في عام 1993 تحت قيادة السيد رضوان ساجان، والذي يشغل منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب. وبدأت دانوب أعمالها كشركة تجارية صغيرة، لتنجح بعد ذلك بتحقيق نمو كبير، وتؤسس لنفسها موطئ قدم على الصعيد العالمي، لترسخ بذلك مكانتها كواحدةٍ من كبرى شركات مواد البناء على مستوى المنطقة، إلى جانب الشركات الأخرى التي تندرج تحت مظلتها.

وتزاول المجموعة أعمالها انطلاقاً من مكاتبها الرئيسية، وتمتلك أكثر من 5.5 مليون قدم مربع في المنطقة الحرة لجبل علي، ما يجعلها واحدة من أكبر شاغلي المساحات في هذه المنطقة، وتضم مستودعاتها في الإمارات أكثر من 50 ألف منتج.

ويعمل لدى 'دانوب‘ أكثر من 3,600 موظف ضمن مواقعها الاستراتيجية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.danubehome.com

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

بلال أحمد

مدير العلاقات العامة

المقر الرئيسي لمجموعة الدانوب

المنطقة الحرة بجبل علي

ص. ب. 18022

جوال: 565457642 971+



أناميكا باندي

المدير المساعد لشؤون العلاقات العامة

المقر الرئيسي لمجموعة الدانوب

المنطقة الحرة بجبل علي

ص. ب. 18022

جوال: 48085587 971+