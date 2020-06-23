الفجيرة تحتضن المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية 2021

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شاركت وزارة الطاقة والصناعة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في اجتماعات اللجنة المنظمة واللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب الذي سيعقد في إمارة الفجيرة تحت شعار «الموارد المعدنية حجر الأساس في التنمية الوطنية».

وقد عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعاتها باستخدام تقنية الاجتماع المرئي عن بعد برئاسة أحمد الكعبي - الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والصناعة - رئيس اللجنة، وبمشاركة عادل الصقر - المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين رئيس اللجنة المنظمة، بجانب عدد من المسؤولين في الدول العربية الأعضاء في اللجنة.

وقد تم الاتفاق على تحديد موعد جديد ليكون بتاريخ 22-24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إضافة إلى تحديث محاور وأهداف المؤتمر جراء الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.

ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال المؤتمر، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، إضافة إلى عقد معرض دولي كبير لإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين لعرض آخر التقنيات والمنتجات والمستجدات في هذا القطاع.

وستشارك وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وبعض الجهات المعنية بقطاع التعدين بالدولة، بعدد من أوراق العمل الفنية التي ستركز على التطور الذي تشهده الدولة في هذا القطاع الحيوي، واستخدام أفضل التقنيات المتاحة، والتركيز على استدامة الموارد الطبيعية خاصة في مرحلة ما بعد جائحة كورون،ا إضافة إلى المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر.