شرطة دبي: تاجر مخدرات عبر «إنستجرام» يتابعه 1600 شخص

تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 من شهر يونيو/ حزيران كل عام، تحت شعار «ملتزمون يا وطن ولا للمخدرات»، مرسخة مكانة الأسرة خط دفاعنا الأول في حربنا على المخدرات، «السموم»، المدمرة، مؤكدة أن جائحة كورونا لم تؤثر في منهج العمل وآلياته التي صُممت لتكون مستدامة، ذلك أن تتبع ورصد التجار والمروجين والمتعاطين تجاوز الميدان، إلى الفضاء الرقمي، بمنظومة ذكية ومتطورة، وكوادر بشرية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة العملية، والعلمية، والتقنية، تواصل الليل بالنهار للحفاظ على أمن الوطن، وحماية الشباب، والمجتمع ككل.

وقال الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي : من بين الحسابات التي رصدتها شرطة دبي، حساب لتاجر مخدرات عبر «إنستجرام» يتابعه 1600 شخص، يحتوي الحساب على مقطع فيديو واحد لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية مع خدمة التوصيل، ورغم حذره وحرصه الشديد، إلا أننا نجحنا في كشف خيوط هويته، وضبطه، كما تم أيضاً رصد حساب على «سناب شات» لآسيوي يستدرج الشباب بأسلوب احتيالي جديد.

تحديات أمنية

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام، يأتي في ظل تحد كبير، وهو جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال: نواجه اليوم مشكلة قلبت كل الموازين، وأعادت صياغة الأولويات للعالم بأسره، ومما لا شك فيه أن مشكلة الاتجار بالمخدرات تعد واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ولكن، ورغم كل الصعوبات التي برزت على السطح بسبب هذه الجائحة، إلا أننا عقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى فرص، عبر تطوير ورفع قدرات فرق العمل، ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، في اكتشاف الأنماط الإجرامية الجديدة المبتكرة، ومواجهتها.

وأضاف: مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الذي شكّل بالقرار الوزاري في شهر مارس/ آذار عام 2016، الذي أصدره سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لم يتوان منذ اليوم الأول في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وبهذه المناسبة، وإنني أحيي الجهود الجبارة والمخلصة التي يبذلها رجالنا في أجهزة المكافحة على مستوى الدولة لمحاربة خطر انتشار المخدرات.

من جانبه، وجّه الفريق عبدالله خليفة المري ، رسالة شكر وامتنان للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ودعمها للأجهزة الأمنية والشرطية للتصدي لهذه الآفة، والقبض على المهربين، والمروجين، وتجار المخدرات، حفاظاً على الشباب، وبما يعزز أمن واستقرار المجتمع، مؤكداً أن مكافحة المخدرات في شرطة دبي برجالها، وذكائها التقني، وذراعها التوعوية الإبداعية المتمثلة في مركز حماية الدولي، ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع، والإضرار بشبابه عبر إيقاعه بفخ الإدمان.

وقال المري: المخدرات قضية الجميع، وكلنا في هذا المجتمع يجب أن نكون مُتحدين لمحاربة هذه الآفة، والأسرة، وأولياء الأمور، معنيون بالأمر من خلال بناء علاقة إيجابية مع أبنائهم، والاهتمام بهم، وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء والفراغ، والفضول، ومجرمي الإنترنت، والغرباء، وتابع: تعمل جميع الإدارات بشرطة دبي بشكل تكاملي لترسيخ الأمن في المجتمع، وكمثال على ذلك التعاون الكبير بين الإدارات «مكافحة المخدرات والتحريات والمباحث الجنائية والإلكترونية»، وتم رصد 14 حساباً لترويج المخدرات منذ بداية 2017 ولغاية 2019، كما رصدت منظومة «eCrime» الذكية منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2020 ولغاية مايو/ أيار الماضي، 10 حسابات لترويج المخدرات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، و«سناب شات»، و«تويتر»، و«فيسبوك»، الأمر الذي يستدعي الحذر، وإحاطة أبنائنا بالحماية والتوجيه.