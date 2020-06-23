شكرا لقرائتكم خبر عن فتح دور السينما والمتاحف في إنجلترا 4 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات الفنون في إنجلترا اعتباراً من الرابع من يوليو/تموز المُقبل، كما سيحدد أي القطاعات الاقتصادية التي يمكنها استئناف العمل، ويعلن عن نتائج مراجعة لقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال مصدر في مكتب جونسون بحسب رويترز: كلما زدنا من أماكن الفتح زادت أهمية التزام الجميع بإرشادات التباعد الاجتماعي، لن نتردد في التراجع عن هذه الخطوات إذا كان ذلك ضرورياً حتى لا يخرج الفيروس عن السيطرة، ومن المقرر أن يلقي جونسون كلمة أمام البرلمان الثلاثاء.

وسُيعلن أيضاً نتائج مراجعة لمعرفة ما إذا كان يتعين تخفيف القواعد الحالية التي تقضي بالحفاظ على مسافة مترين بين الناس في جميع الأوقات للحد من انتشار الفيروس، ويتعرض جونسون لضغوط من شركات وضغوط سياسية من داخل حزبه لإسقاط قاعدة المترين.

من جهته، أقر وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بأن تخفيف القاعدة سيكون له تأثير هائل على العديد من الأعمال، كذلك دعت المطاعم وغيرها إلى تقليل المسافة لتكون متراً واحداً، وهو الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.