شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف إصابة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا الثلاثاء، عن تسجيل 7425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 599705 حالات، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم.

وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، إن 153 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 8359.

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