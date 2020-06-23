شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتفقّد جداره الحدودي مع المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإدارة الأمريكية، الاثنين، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيتوجّه، الثلاثاء، إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي، أن ترامب يعتزم التوجّه إلى مدينة يوما في ولاية أريزونا، الثلاثاء، للاحتفال بانتهاء أعمال بناء 200 ميل (322 كيلومتراً) من الجدار الجديد على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك، مُشيرة إلى اجتماعه بمسؤولين محليين لبحث موضوع «أمن الحدود».

وجعل الملياردير النيويوركي من محاربة الهجرة غير الشرعية أحد مداميك عهده، بعدما وعد في 2016 ببناء جدار على امتداد الحدود مع المكسيك البالغ طولها 3200 كيلومتر، ووعد ترامب في البداية بأن تدفع المكسيك كلفة ثمن بناء هذا الجدار، لكنّه فشل في إجبار جارته الجنوبية على أن تمدّ يدها إلى جيبها، كما فشل في إقناع الكونجرس برصد الأموال المطلوبة لذلك، فما كان منه إلا أن طلب من البنتاجون تخصيص جزء من ميزانيته لتمويل أعمال البناء.