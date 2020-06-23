شكرا لقرائتكم خبر عن مئة ألف إصابة بكورونا في جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّت جنوب إفريقيا عتبة المئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في حين قاربت حصيلة وفيات الوباء على أراضيها ألفي حالة، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقالت وزارة الصحّة في بيان، إنّه حتّى اليوم، تخطّى العدد التراكمي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 عتبة المئة ألف وبلغ 101590 حالة، ومع تسجيل 61 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الوباء إلى 1991، وفق المصدر نفسه.

واستقرّ معدّل الوفيات جراء كوفيد-19 على أراضي جنوب إفريقيا عند 2%، في حين شفي 52.6% من المصابين بالوباء، ومنطقة الكاب هي الأكثر تضرراً من الوباء في جنوب إفريقيا، وقد سجّلت 1458 وفاة وأكثر من نصف الإصابات التي تم رصدها في البلاد.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، سجّلت جنوب إفريقيا أكثر من نصف الإصابات المُسجّلة في إفريقيا، وتليها نيجيريا بـ 20 ألف إصابة، وغانا بـ 14 ألف إصابة.

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