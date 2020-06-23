شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعيد فرض الحجر بعد اكتشاف بؤرة جديدة لكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ألمانيا الثلاثاء، للمرة الأولى، إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة.

وقال رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين ويستفاليا، أرمين لاشيت: سنعيد فرض الحجر في جميع أنحاء كانتون جوترسلوه البالغ عدد سكانه حوالي 360 ألف نسمة ويقع في غرب البلاد.

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