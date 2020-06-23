4 طالبات يصممن «واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار»

تحت عنوان «الابتكار هو التعاون» صممت ناعمة علي الطنيجي ومجموعة من زميلاتها «عائشة عبدالله الشامسي ومريم جمال آل علي وهدى مصطفى يونس» الطالبات في كلية الهندسة المعمارية بجامعة الشارقة، واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، وهي عبارة عن مركز أبحاث يوفر بيئة تكنولوجية للمبتكرين والباحثين على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقع في منطقة المنازل في الشارقة على شارع خورفكان.

هكذا بدأت الفكرة، تقول ناعمة الطنيجي: قمنا بتصميم واحة الشارقة اعتماداً على ترابط وتداخل العلوم ببعضها، استناداً إلى أسباب رقي الحضارة الإسلامية في الماضي، وتتمركز فكرة المشروع في خلق محور أساسي مرتفع عن الأرض يمثل جوهر المنطقة، يربط المناطق المتعددة ببعضها، ويخلق بيئة سليمة للأفراد، بحيث تكون الحركة المرورية مخفية تحت هذا المحور، كذلك قسمنا الأرض لست مناطق، بحيث تحمل المناطق أسماء ذات معنى قيم لتحفز رواد البحث العلمي.

وارتكزت الواحة على مصادر الطاقة المستدامة لتوفير احتياجاتها من الطاقة، المعروفة بـ piezoelectric trees التي تمتص الرطوبة من الجو وتحولها إلى مصدر للطاقة، أما الهدف من المشروع فهو بناء مجتمع مثقف قادر على مواجهة تحديات العصر بسهولة، بحيث يمثل المشروع مركزاً للبحوث يعتمد على طاقة مستدامة.

وأوضحت الطنيجي: أتتنا الفكرة أثناء بحثنا أنا وزميلاتي في الفريق عائشة ومريم وهدى عن سبب ارتقاء المعرفة على مر العصور، فوجدنا أن الابتكار والإبداع في الحضارة الإسلامية كان نابعاً من ارتباط العلوم المختلفة ببعضها، بخلاف ما هو رائج حالياً في أغلب المجتمعات، بحيث تنفرد كل كلية باختصاصها، فكانت العواصم الإسلامية في العصر الذهبي كبغداد، القاهرة، وقرطبة أهم المراكز الفكرية لمختلف أنواع العلوم كالفلسفة والطب، والسبب وراء ذلك يرجع لترابط العلوم مع بعضها وعدم الحد والتفرقة بينها، واستغرق تنفيذ المشروع ما يقارب الأربعة أشهر، أي طوال فصل الربيع الدراسي.

أما الصعوبة التي واجهتنا كانت في موازنة الوقت بين إخراج تصميم متقن ينافس بقية التصاميم، والعمل على إتمام بقية المشاريع على أتم وجه، ومن أهدافنا كذلك جعل المشروع «واحة الشارقة» مركزاً تكنولوجياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجعل الواحة منطقة ملائمة لرواد البحث العلمي مع أخذ صحتهم النفسية والجسدية بالاعتبار.

وأثناء تصميم المظهر الخارجي فضلنا أن يكون التصميم محافظاً على البيئة، فاستخدمنا أجهزة حركية للتحكم بكمية الضوء التي تدخل داخل المباني، وتتميز الواحة بتأقلمها مع التغيرات، خاصة جائحة كورونا، بحيث توفر عدة ساحات مفتوحة تمكن مرتاديها من الخروج حتى أثناء فصل الصيف، وسيتمكن الأشخاص من فتح الشبابيك للحصول على الهواء النقي، لأن الفيروسات تنتشر في الأماكن المغلقة مما يرفع مستوى الحمل الفيروسي، أيضاً تم تصميم المباني بأحجام صغيرة، بحيث تكون المشاركة في مكيفات الهواء أقل، وأشرف على المشروع الدكتورة سومانا حسين «محاضرة» والدكتور مأمون رشيد أستاذ مشارك بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة.