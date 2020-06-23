شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر ثماني طائرات مفخخة وصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاستهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من تدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية، الاثنين، كذلك قامت باعتراض 3 صواريخ باليستية تم إطلاقها من محافظة صعدة باتجاه المملكة، موضحاً أن قوات التحالف تمكنت من تدمير صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران، وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية، وما سبقتها من محاولات لعمليات إرهابية، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية، والإنسانية، مشيراً إلى أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات من دون طيار «المفخخة»، يؤكد نهج الميليشيات الحوثية المتطرف واللا أخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.