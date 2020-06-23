شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عضواً جديداً في اتحاد الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على منح العضوية لاثنين وعشرين من الكتاب المواطنين والعرب. وشمل قرار اللجنة منح العضوية العاملة لكل من: أسماء سالم الشبلي (روائية)، أسماء يوسف الحمادي (شاعرة وقاصة)، د.حمدة حسن الحمادي (ناقدة)، شيماء خميس الحوسني (روائية)، عمر سالم العامري (قاص وروائي)، د.فاطمة عبد الله الدربي (باحثة)، د.لطيفة الحاج (روائية)، لطيفة عبد الله الحمادي (ناقدة)، محمد أحمد الحبسي (شاعر وروائي)، محمد عمر الهاشمي (روائي)، مريم مصبح الرميثي (قاصة). كما منح الاتحاد العضوية المنتسبة لكل من: ايمان خالد البهنسي (قاصة سورية)، حسان فلاح أوغلي (باحث سوري)، حسن يوسف بحمد (باحث لبناني)، سامي محمد حسين (قاص فلسطيني)، د.شعبان أحمد بدير (ناقد مصري)، طريف يحيى الشيخ عثمان (شاعر سوري)، عبد العليم عبد الرحيم حريص (شاعر وروائي مصري)، مهند شريف الشريف (شاعر فلسطيني)، ميرا سمير عابدين (باحثة أردنية)، نادر محمد سليمان (شاعر مصري)، د.نهلة زهدي الشلبي (باحثة أردنية). وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام للاتحاد «نقدم التهنئة للأعضاء الجدد، آملين أن يأخذوا دورهم الفعال في الحراك الأدبي والإبداعي والثقافي».

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