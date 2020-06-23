شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..تجهيز مستشفى ميدانى فى معرض بغداد الدولى لعلاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت السلطات الصحية في العراق مستشفى ميداني داخل معرض بغداد الدولي يتسع لأكثر من 500 مريض لاستقبال مصابي كورونا وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، ونفذت المستشفى مؤسسة عقيق العراقية حيث تكفلت ببناء هذا المستشفى، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو لتجهيزات المستشفى بالأسرة والمعدات الازمة لعلاج مصابي كورونا واتخاذ العمال اجراءات الوقاية قبل استقبال المصابين في بغداد.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمى، أمس الإثنين، إن تصاعد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد يشير إلى دخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة، وأضاف التميمى - فى تصريحات نقلتها قناة "السومرية" الإخبارية - أن الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ مستشفيات سريعة سعة 400 سرير لاستقبال مرضى الوباء، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة وتكثف جهودها لاستيعاب أعداد المصابين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.



تجهيزات المستشفى فى معرض بغداد



معرض بغداد الدولى يتحول لمستشفى ميداني

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وأوضح وزير الصحة العراقي أن نسبة الشفاء في العراق بلغت 45%، والوفيات 3.5%، لافتا إلى أن عدد الوفيات بالفيروس لكل مليون في العراق بلغ 27 فيما بلغ في الدول المتقدمة 250.

وذكر مصدر طبى عراقى، اليوم الثلاثاء، أن محافظة ذى قار سجلت 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وقال المصدر ـ فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز العراقية ـ إنه "تم اليوم تسجيل 225 إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري وكانت موجبة"، وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى الحجر الصحي.

وأصيب المئات من أطباء العراق بفيروس كورونا المستجد، خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدى الوباء العالمي إلى انهيار في النظام الصحي المتهالك بالعراق، حيث إن الأطباء العراقيين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس تُجرى لهم الفحوص، ثم يُطلب منهم أن يعودوا إلى عملهم، رغم الخطر الذي يشكلونه على المرضى والزملاء، أما نتائج الفحص فلا تظهر إلا بعد أسبوع.