شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو لتوفير الظروف المواتية لحوار شامل فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وأضاف أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع.

وقال لافروف إن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.