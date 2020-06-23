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الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مفخخة وصواريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتى (نجران) و(جازان) اعترضتها قوات التحالف.

وجددت الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء - تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان، أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.. مشيرا إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

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