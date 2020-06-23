وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفى مع وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا - خلال الاتصال - العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

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