شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: مزاعم الوجود الروسى فى ليبيا تستند لمصادر مشكوك فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الروسية إن مزاعم الوجود العسكرى الروسى فى ليبيا تستند لمصادر محل شك وموسكو تطالب بالتحقيق فى التقارير.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الثلاثاء إن تقريرا أفاد بوجود عسكري روسي في ليبيا استند إلى مصادر محل شك ومعلومات غير دقيقة وطالبت بالتحقيق فيه.

كان تقرير للأمم المتحدة قد أشار في مايو إلى أن شركة واجنر جروب الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية لديها ما يصل إلى 1200 شخص في ليبيا.

وقال بيتر إيلشيف المسؤول بالخارجية الروسية إنه من الواضح أن البيانات تعرضت للتزييف وإن مجموعة الخبراء التي نشرت التقرير تسعى إلى تشويه صورة سياسة موسكو في المنطقة.