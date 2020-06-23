شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سيرجي لافروف ، وزير الخارجية الروسى إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، إدانة الجامعة لكافة أشكال التدخل الأجنبي فى ليبيا، محذراً من استمرار الصراع أكثر من ذلك.
وانطلق منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث القضية الليبية ، بناء على طلب من مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
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