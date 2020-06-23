اخبار الخليج

وزير الخارجية الروسى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سيرجي لافروف ، وزير الخارجية الروسى إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، إدانة الجامعة لكافة أشكال التدخل الأجنبي فى ليبيا، محذراً من استمرار الصراع أكثر من ذلك.

Advertisements

وانطلق منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث القضية الليبية ، بناء على طلب من مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا