شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات التعافى من كورونا فى سوريا لـ 86 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء، تعافى 3 حالات من الإصابات بفيروس كورونا المتسجد، ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 86 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغت حتى الآن 219 إصابة شفيت منها 86 وتوفيت 7 حالات.

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