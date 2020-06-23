الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 17 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، وقال نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن 10 فلسطينيين تم اعتقالهم من بلدتي العيسوية وسلوان في القدس، واعتقال فلسطينيين اثنين من بيت لحم، ومن بلدة كوبر في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا، بالاضافة إلي اعتقال ثلاثة آخرين من مخيم قلنديا، وآخر من أريحا.

وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فلسطينيين اثنين بالضرب المبرح أثناء تواجدهما على الطريق الالتفافي قرب مدخل الخليل الشمالي، وجرى نقلهما إلى إحدى مستشفيات المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت منزل الأسير سليمان علي طزازعة وفتشته، واستجوبت العائلة.