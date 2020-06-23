العراق.. مسلحون من "بي كا كا" يطردون عناصر شرطية غرب الموصل

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، أن مسلحين مرتبطين بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية طردوا الثلاثاء، عناصر أمنية من مقر شرطي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة نينوى، للأناضول، إن "مسلحين من وحدات حماية سنجار المرتبطين بمنظمة بي كا كا الإرهابية طردوا عناصر الشرطة من مركز افتتح الاثنين في ناحية القحطانية غرب مدينة الموصل".

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وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "المسلحين يرفضون وجود أي قوات حكومية عراقية في مركز الناحية"، مرجحا أن "تتدخل السلطات الحكومية لإعادة عناصر الشرطة إلى موقعهم".

وكان تنظيم "بي كا كا" الإرهابي أوجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

ولا يزال مسلحو التنظيم ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية وكذلك إقليم كردستان شمالي العراق بمغادرة المنطقة.

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