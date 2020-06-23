أمين عسير يوقع عقد استثماري بقيمة 7 مليون ريال بمدينة أبها

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقد استثماري ، بقيمة بلغت 7،625،000 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل مطعم ممشى الضباب بمدينة أبها .

مشيرا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها وفقاً لرؤية الأمانة وتماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

منوها بأن الأمانة و كافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيداً من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي و الاستثماري مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.