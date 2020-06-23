تجديد تكليف الجوني مديرا عاما لتعليم عسير

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتجديد تكليف الأستاذ سعد بن أحمد الجوني مديرا عاما للتعليم في منطقة عسير . وأكد الجوني أن التجديد حافز له لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن ، والعمل على الإسهام الفاعل في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة و أهداف التعليم في ظل توجيهات ودعم سمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة .

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