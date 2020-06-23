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الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تنظم دورة في إعداد وبناء الاستبيان والتحليل الإحصائي

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نورة الشهري 0 تبليغ

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تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا ضمن مشروع “مبادرون”، مساء الأربعاء الـ 3 من شهر ذي القعدة الجاري، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان “إعداد وبناء الاستبيان والتحليل الإحصائي”.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن الدورة تستهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا، لافتًا إلى أن الدورة ستقام لمدة ساعتين من الـ 9 – 11 مساءً.

فيما تهدف الدورة إلى التعريف بماهية الاستبيان والأخطاء الشائعة في بناء الاستبانات وتزويد الطلاب والطالبات بمهارات تصميمها، إضافة إلى التعريف بأنواع الاستبيان والأسئلة التي يشملها، وكذلك التعريف بكيفية تصميم الاستبيان الورقي والإلكتروني، وتفريغ وتحليل الاستبيان وكيفية كتابة التقرير، ويمكن التسجيل من خلال الرابط:

 

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